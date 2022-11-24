На Украине предложили переименовать Россию в Московию На сайте Зеленского опубликовали петицию с предложением переименовать Россию в Московию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Жители Украины предложили переименовать Россию в Московию. Петиция с соответствующим призывом была обнародована на официальном сайте главы государства Владимира Зеленского. Сбор голосов будет идти на протяжении еще 92 дней.

Официально переименовать название «Россия» на «Московия». Заменить термин «русский» на «московский», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», — говорится на портале Зеленского.

Автор петиции указывает, что название Россия существует только 301 год, а в отрыве от Киева «русская культурная традиция теряет свои корни». По ее мнению, переименование государства в «Московию» запустит поиск информации о прошлом и развеет исторические мифы.

Для того, чтобы петиция была рассмотрена президентом, необходимы 25 тысяч голосов. Документ внесен накануне. На момент написания новости петиция набрала 50 голосов. Сбор будет длиться еще 92 дня.

Ранее Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам России вести любую творческую деятельность на территории Украины. Он напомнил об уже существующих ограничениях для артистов из РФ, а также отметил, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.

По словам Зеленского, задачей Киева «является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы».