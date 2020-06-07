На Украине предложили оживить «нормандский формат»

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«Нормандский формат» по урегулированию конфликта в Донбассе нуждается в новом ипульсе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он выступил с инициативой по «оживлению» переговорного процесса, отметив, что он призван способствовать установлению мира в стране.

Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны, — написал Кулеба в Twitter.

Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn . This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2020

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости и образовали самостоятельные народные республики. Это произошло после смены власти в результате вооружённого переворота в Киеве. С тех пор украинские власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.

Периодические консультации так называемой «нормандской четвёрки» проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Последний на данный момент саммит прошёл 9 декабря 2019 года во французской столице. Это была первая встреча лидеров четырёх стран за более чем три года. Участие в нём приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

Прорывных решений принято не было. Тем не менее тогда Киев и Москва договорились об обмене пленными, но не смогли достигнуть соглашения по транзиту газа. Стороны условились о восстановлении Украиной контроля за всей госграницей, но не пришли к полному взаимопониманию о механизме процесса.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский президент Владимир Зеленский назвал выполнение соглашений, которые были достигнуты на встрече в Париже основой для продолжения диалога на высшем уровне у ходе следующего саммита в Берлине.

В свою очередь в российском МИД заявили, что предпосылок для проведения нового саммита в «нормандском формате» пока нет. При этом во внешнеполитическом ведомстве сослались на мнение всех участников процесса.