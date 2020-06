На Украине предложили оживить «нормандский формат»

Он выступил с инициативой по «оживлению» переговорного процесса, отметив, что он призван способствовать установлению мира в стране.

Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn . This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action.