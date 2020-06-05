Зеленский напомнил «другу Украины» Меркель об итогах парижского саммита

https://static.news.ru/photo/28fd9958-a73b-11ea-a914-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Выполнение соглашений, которые были достигнуты на встрече в «нормандском формате» в Париже, «проложит путь к саммиту в Берлине». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, ссылаясь на состоявшийся телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он назвал её настоящим другом Украины.

Мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четвёрки» в Париже, — написал Зеленский в соцсетях.

Периодические консультации в «нормандском формате» проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Предыдущий саммит, как писал NEWS.ru, прошёл 9 декабря во французской столице. Это была первая встреча лидеров четырёх стран за более чем три года. Участие в нём приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель.