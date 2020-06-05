Зеленский напомнил «другу Украины» Меркель об итогах парижского саммита

Выполнение соглашений, которые были достигнуты на встрече в «нормандском формате» в Париже, «проложит путь к саммиту в Берлине». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, ссылаясь на состоявшийся телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Он назвал её настоящим другом Украины.
Мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четвёрки» в Париже, — написал Зеленский в соцсетях.
— ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) June 5, 2020
Периодические консультации в «нормандском формате» проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.
Предыдущий саммит, как писал NEWS.ru, прошёл 9 декабря во французской столице. Это была первая встреча лидеров четырёх стран за более чем три года. Участие в нём приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель.
Прорывных решений принято не было. Тем не менее тогда Киев и Москва договорились об обмене пленными, но не смогли достигнуть соглашения по транзиту газа. Стороны условились о восстановлении Украиной контроля за всей госграницей, но не пришли к полному взаимопониманию о механизме процесса.