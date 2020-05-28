МИД РФ не видит предпосылок для проведения саммита в «нормандском формате»

https://static.news.ru/photo/f046b44c-a0c2-11ea-b19e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все участники процесса урегулирования ситуации в Донбассе сходятся во мнении, что предпосылок для проведения саммита в «нормандском формате» в настоящее время нет. Об этом заявил директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

Что касается созыва очередного саммита в «нормандском формате», то все участники процесса сходятся во мнении, что в настоящее время предпосылок для этого нет, — заявил РИА Новости Парамонов.

По его словам, сейчас сторонам необходимо сосредоточиться на реализации договорённостей, достигнутых на парижском саммите в декабре 2019 года, поскольку из девяти пунктов итогового документа выполнено лишь один — обмен удерживаемых лиц.

Как писал NEWS.ru, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что администрации самопровозглашённых ДНР и ЛНР будут ликвидированы после того, как киевская власть установит контроль над территорией Донбасса. По его словам, нынешняя администрация президента Владимира Зеленского не хотела бы применять в Донбассе план «Б». Но его применят, если не удастся договориться с ДНР и ЛНР в течение года.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Майдана. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.