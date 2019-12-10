https://static.news.ru/photo/59afd08e-1b4a-11ea-a802-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент России Владимир Путин своеобразно ответил на вопрос о газе, который был задан его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на пресс-конференции. Журналисты поинтересовались, обсуждалась ли тема газа в ходе переговоров.

Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали. И на уровне советников будут обсуждаться объём, формат, цена, — заявил Зеленский.

После этого тему подхватил российский президент. При этом он прибегнул к цитате из детского стихотворения Сергея Михалкова, сообщает Life.

Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?» И у вас есть — и будет. И может быть дешевле на 25%, если договоримся, — уточнил Путин.

Как писал NEWS.ru, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что вопрос заключения транзитного контракта Украины и России требует дальнейших переговоров. Он добавил, что переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите «нормандской четвёрки» были конструктивными. Они продолжались больше часа. Путин по их итогам отметил, что доволен встречей с Зеленским.

Это первый саммит «нормандского формата» за более чем три года. Встреча состоялась в Париже 9 декабря. Участие в ней приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

В предыдущий раз «нормандский формат» на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта.