https://static.news.ru/photo/a9383130-1e71-11ea-9986-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Кремле считают, что на саммите «нормандской четвёрки» в Париже прорыва в урегулировании ситуации на Украине достигнуто не было.

Возобновился ли «нормандский формат» после изрядного перерыва? Да. Достигнут ли судьбоносный прорыв? Нет, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Накануне «нормандского» саммита Песков, отвечая на вопрос, следует ли ожидать «прорыва» по итогам саммита в «нормандском формате», заявил в эфире телеканала «Дождь»: «Смотрите, если вы говорите „прорыв в российско-украинских отношениях“, то да, есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм».

Саммит прошёл 9 декабря во французской столице. Это первый саммит «нормандского формата» за более чем три года. Участие в нём принимают президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. На саму встречу отводится порядка трёх часов.

В предыдущий раз «нормандский формат» на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. «Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что украинская сторона изменила свой подход к переговорам с Россией. Как говорит Захарова, украинские переговорщики стали учитывать интересы различных сегментов общества и изменили тональность своих высказываний, оперируя больше правовыми терминами.