На Украине появится военный омбудсмен Министр обороны Умеров: на Украине введут должность военного омбудсмена

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Власти Украины учредят должность военного омбудсмена, заявил новый министр обороны страны Рустем Умеров. По его словам, которые приводит издание «Украинская правда», вновь назначенный омбудсмен будет заниматься «военными потребностями» гражданских лиц и военнослужащих.

Мы сосредоточимся <...> на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность под названием «военный омбудсмен», который будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов, — сказал Умеров на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

Ранее Умеров сообщал, что в стране может быть введен электронный военный билет. Он также обещал цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий. По мнению нового министра, это позволит справиться с коррупцией.

В настоящее время на Украине действует военное положение. Согласно законам страны, в этот период граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на военную службу. Однако далеко не все украинцы желают отправляться на фронт. Они покупают должности в территориальных центрах социальной поддержки для уклонения от службы или уезжают в другие страны.