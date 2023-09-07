На Украине может появиться электронный военный билет Глава Минобороны Умеров хочет ввести электронный военный билет на Украине

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине может быть введен электронный военный билет, сообщил новый министр обороны страны Рустем Умеров. По его словам, которые приводит издание «Лига.net», в стране цифровизуют работу военно-врачебных комиссий (ВВК) и запустят единый реестр призывников. По мнению нового министра, это позволит исключить справиться с коррупцией.

Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных, — заявил Умеров.

Ранее замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявлял, что проблема с уклонением от призыва в стране усугубляется. Киев намерен бороться с такой тенденцией за счет запуска системы электронного реестра военнообязанных. Предполагается, что он позволит отслеживать передвижение призывников, а также снизить риски коррупции при мобилизации.

В настоящее время на Украине действует военное положение. Согласно законам страны, в этот период граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на военную службу. Однако далеко не все украинцы желают отправляться на фронт. Они покупают должности в территориальных центрах социальной поддержки для уклонения от службы или уезжают в другие страны.