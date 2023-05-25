На Украине попытались выдать старое фото Залужного за свежее RT: советница командования ВСУ Шевцова попыталась выдать старое фото Залужного за свежее

Фото: president.gov.ua

Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова попала под обвинения в попытке выдать старое фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным за новое, сообщает RT. Изначально Шевцова опубликовала снимок с Залужным, утверждая, что передала ему подарок.

Однако интернет-пользователи заметили, что она уже выкладывала похожую фотографию с главкомом ВСУ 2 мая — на обоих снимках они были в одинаковой одежде и на фоне схожего пейзажа.

В ответ на критику со стороны своих подписчиков, Шевцова удалила старую публикацию из социальных сетей.

Ранее украинские военные эксперты заявили о тяжелой обстановке для Вооруженных сил Украины в ЛНР. На юго-востоке Кременского леса ВС РФ ведут наступательные действия в сторону реки Северский Донец с целью последующего взятия под огневой контроль участка дороги Серебрянка — Григоровка — Белогоровка. Их движение пытаются замедлить артиллерия и дроны ВСУ, отмечает канал.

Предполагается, что главком ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ под Херсоном в начале мая. По словам источника, Залужному оказали первую помощь в Николаеве. Затем его доставили в военный госпиталь в Киеве, где ему сделали трепанацию черепа.