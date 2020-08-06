На Украине опровергли слухи о наличии в порту арестованной селитры

https://static.news.ru/photo/06ed8730-d7f4-11ea-af07-fa163e074e61_660.jpg Фото: portnikolaev.com

Аммиачная селитра, арестованная в 2018 году, не хранится в Николаевском порту. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

По её данным, груз селитры был действительно арестован в сентябре 2018 года. В начале 2019 года его вывезли с территории Николаевского порта, передаёт Regnum.

Появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта хранится аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта официально опровергает эту информацию, — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом администрация украинских портов опровергла заявление бывшего главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса, сообщившего о хранении на территории Николаевского порта 3,2 тыс. тонн аммиачной селитры. Это превышает объём селитры, хранившейся в порту Бейрута.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший капитан Борис Прокошев, привёзший в 2014 году в Бейрут груз селитры, взорвавшейся 5 августа, рассказал, как владелец судна бизнесмен Игорь Гречушкин бросил команду на год без денег и продовольствия в порту.