На Украине опровергли информацию о наращивании войск России на границе

Минобороны Украины опровергло распространённые в СМИ сведения о наращивании группировки Вооружённых сил (ВС) России вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным ГУ разведки Минобороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу не зафиксирована, — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что «военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменением их численности вблизи госграницы».

Американская газета The Washington Post ранее сообщила о якобы передвижении войск РФ близ украинской границы. По информации издания, в последнее время в соцсетях появились видеоролики с российскими военными поездами и автоколоннами, которые перевозили большое количество военной техники.

Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович ранее заявил, что ВС России не смогут победить украинскую армию в случае развязывания полномасштабной войны. Москва не решит свои политические задачи военными средствами, отметил он.