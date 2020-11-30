На Украине обжаловано разрешение Ощадбанку на взыскание с РФ убытков

https://static.news.ru/photo/140031e2-3321-11eb-9cc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Верховный суд Украины принял к рассмотрению жалобу ЧАО «Фортуна» на постановление Киевского апелляционного суда, которым Ощадбанку предоставлено разрешение на взыскание с России убытков в $1,3 млн из-за потери активов в Крыму.

В Ощадбанке обеспокоены ситуацией и расценивают её как угрозу остановки исполнения решения Международного коммерческого арбитража по данному делу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Требование Ощадбанка к России суд удовлетворил в ноябре 2018 года. Он обязал РФ выплатить, помимо $1,3 млн, проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения из зала суда до фактической компенсации. К настоящему времени сумма штрафа составляет $5 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что российская сторона требует пересмотра решения арбитража, поскольку во врем разбирательства истцом были скрыты важные факты. В частности, Россия обнаружила внутренние документы Ощадбанка, в которых есть информация о том, что его инвестиции и активы в Крыму не были защищены двусторонним соглашением РФ и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций. Оно охватывает только инвестиции, сделанные после 1 января 1992 года.

Крымское отделение Ощадбанка также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Однако украинский банк умолчал об этом.