На Украине назвали сроки «нападения» России

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Россия может в скором времени напасть на Украину. Это произойдёт, по его словам, после обострения конфликта вокруг страны, сообщает «Телеграф».

Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет «защищать своих граждан» на этой территории, — заявил отставной генерал.

Так Романенко отреагировал на выдачу российских паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Генерал считает, что Россия точно не нападёт на Украину в июле, поскольку ожидаются встречи украинского лидера Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его мнению, переговоры российского лидера Владимира Путина с Байденом или их отсутствие могут повлиять на эскалацию конфликта вплоть до уровня локальной войны. Романенко считает, что военное нападение может произойти в конце лета или начале осени. Он обосновал свой прогноз совместными учениями России с Белоруссией.

Ранее главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс оценил как низкую или среднюю вероятность нападения России на Украину.

Журналист и внештатный советник министра обороны страны Юрий Бутусов заявил, что в случае возникновения на юго-востоке Украины полномасштабной войны украинская армия окажется в более худшем положении, чем в 2014 году. Он пояснил, что пехотинцы не обеспечены беспилотниками, программы по их закупке не реализовываются государством. Также в армии не хватает тепловизоров, приборов ночного видения и внедорожников.