На Украине объяснили, почему армия не готова к войне с Россией

https://static.news.ru/photo/14270450-a060-11eb-a4fe-96000091f725_660.jpg Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/facebook.com

В случае возникновения на юго-востоке Украины полномасштабной войны украинская армия окажется в более худшем положении, чем в 2014 году. В этом убеждён журналист и внештатный советник министра обороны страны Юрий Бутусов.

На фронте очень хорошо видно, что руководство государства не уделяет серьёзного внимания военным реформам, — рассказал журналист в интервью телеканалу «Апостроф».

Он пояснил, что пехотинцы не обеспечены беспилотниками, программы по их закупке не реализовываются государством. Также в армии не хватает тепловизоров, приборов ночного видения и внедорожников. Кроме того, военные испытывают нехватку боеприпасов. Это произошло из-за истощения запасов за время войны в Донбассе, а также из-за подрывов на складах.

И тут не могут волонтёры их или сделать, или закупить. Это государство должно решать этот системный вопрос, и вопрос этот не решается, — отметил Бутусов.

Ранее журналист заявил, что российская армия не имеет многократного превосходства для наземной операции в Донбассе. Он описал расположение украинских и российских войск, при этом не уточнив, откуда у него эта информация. Бутусов заявил, что российские войска в случае нападения ударят по Донецкой и Луганской областям, чтобы расширить зоны ополченцев и отбить эти регионы целиком.

Как писал NEWS.ru, львовский журналист Станислав Безушко упрекнул соотечественников в нежелании воевать. По его словам, молодёжь не спешит записываться в армию, а в случае эскалации конфликта они поспешат уехать из страны.