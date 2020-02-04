Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы» Илья Кива в переписке назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука «гомиком».
Переписку сняли журналисты, видео опубликовал портал
В какой-то момент Кива написал собеседнику, что в Раду пришёл «гомик-премьер». При этом он отметил, что правительство у него соответствующее, а украинское руководство «профукало» страну. Кива написал, что «шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету».
Ранее NEWS.ru писал о том, что Украина летит в пропасть по всем экономическим показателям. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.
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