https://static.news.ru/photo/1a73e484-4771-11ea-b7bc-fa163e074e61_660.jpg Илья Кива Фото: oleg.fedonyuk/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы» Илья Кива в переписке назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука «гомиком».

Переписку сняли журналисты, видео опубликовал портал TK.media . На нём видно, что депутат переписывался с абонентом, записанным как лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В какой-то момент Кива написал собеседнику, что в Раду пришёл «гомик-премьер». При этом он отметил, что правительство у него соответствующее, а украинское руководство «профукало» страну. Кива написал, что «шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Украина летит в пропасть по всем экономическим показателям. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.