На Украине 8 млн пчёл погибли при почтовой перевозке

https://static.news.ru/photo/2adebc72-6247-11ea-855d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/ Global Look Press

В ходе почтовой перевозки на Украине погибли 8 млн пчёл. В этой связи «Укрпочта» выразила свои сожаления и заявила о намерении отказаться от подобной услуги в будущем. Об этом пишет РИА Новости.

По имеющимся данным, пчеловоды из Иршавы и Виноградова отправили специальные пакеты с пчёлами, маткой и специальным расплодом заказчикам. В результате 8 млн насекомых погибли.

Это произошло по причине того, что 400 специальных пакетов везли в обычном грузовике, в связи с чем пчёлы погибли из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания.

Пчеловоды обратились в полицию. Они намерены судиться с «Укрпочтой». Ущерб из-за смерти 8 млн пчёл составил около 500 тысяч гривен ($18 тысяч).

В компании выразили сожаление в связи с инцидентом.

«Укрпочта» ежегодно в сезон транспортирует пчел, прежде всего по многочисленным просьбам украинских пчеловодов. <...> То, что произошло сегодня, произошло впервые. В частности, из-за резкого повышения температуры в области до + 27°С и выше, — говорится в сообщении.

Представители компания подчёркивают, что перевозка происходила с соблюдением всех правил. В настоящее время выясняются детали инцидента. «Укрпочта» отмечает, что сейчас требования к пересылке и транспортировке пчел «будут усилены».