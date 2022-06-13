На тоненького: коалиция Макрона с трудом выиграла I тур выборов в парламент Коалиция Макрона в I туре выборов в парламент Франции на 0,1% обошла союз Меланшона

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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» одержала победу в первом туре парламентских выборов во Франции, получив 25,71% голосов избирателей. Это лишь на 0,1% больше, чем у ближайших преследователей — левого «Нового народного экологического и социального союза (Nupes) Жан-Люка Меланшона. Такие данные приводит МВД республики.

Nupes получил 25,61% голосов. Третье место за «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 18,74%.

При этом опросы института Elabe, которые привёл телеканал BFMTV, говорили о превосходстве партии Меланшона над коалицией Макрона. По данным экзитполов, Nupes получает 26,2%, а коалиция главы республики «Вместе!» — 25,8%.

12 июня во Франции прошёл первый тур выборов в Национальное собрание страны. По данным МВД, явка составила 39,42%. Второй тур выборов назначен на 19 июня, на этих выборах граждане избирают 577 депутатов Нацсобрания сроком на пять лет из почти 6300 претендентов.