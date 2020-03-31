ВМС Нидерландов сообщили об отмене боевого дежурства одной из подводных лодок в Северном море. Причиной для такого решения стала вспышка коронавируса на борту субмарины.
Лодка находилась у берегов Шотландии. Несколько членов экипажа пожаловались на температуру и сухой кашель. Были проведены специальные тесты. Оказалось, что восемь человек больны коронавирусом.
На данный момент подводная лодка держит курс к месту регулярной дислокации. Всю команду субмарины поместят на длительный карантин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство обороны США запретило военным базам и боевому командованию раскрывать реальное число заражённых коронавирусом в стране.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен