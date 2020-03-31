https://static.news.ru/photo/70f74c44-7370-11ea-bf1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: gentleseas.com

ВМС Нидерландов сообщили об отмене боевого дежурства одной из подводных лодок в Северном море. Причиной для такого решения стала вспышка коронавируса на борту субмарины.

Лодка находилась у берегов Шотландии. Несколько членов экипажа пожаловались на температуру и сухой кашель. Были проведены специальные тесты. Оказалось, что восемь человек больны коронавирусом.

На данный момент подводная лодка держит курс к месту регулярной дислокации. Всю команду субмарины поместят на длительный карантин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство обороны США запретило военным базам и боевому командованию раскрывать реальное число заражённых коронавирусом в стране.