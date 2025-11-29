День матери
29 ноября 2025 в 03:30

«На кого мы рассчитываем?»: в Киеве задали вопрос об уехавшей молодежи

Депутат Рады Костенко: с Украины в Польшу выехали 121 тыс. молодых мужчин

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Уже 121 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно покинули Украину через границу с Польшей, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, «это очень неправильно», передает YouTube-канал «Говорит великий Львов».

У меня как у государственного деятеля есть вопрос — а на кого мы тогда рассчитываем, если мы весь цвет нации выпускаем? — возмутился он.

По его словам, «это очень неправильно». Костенко уверен, что власти должны были бы организовать «правильную, качественную мобилизацию» и военную подготовку. На фронте складывается непростая ситуация, отметил он.

Ранее социолог Варшавского университета Пшемыслав Садура рассказал об усилении негативных настроений в польском обществе в отношении украинских беженцев. Ученый допустил возможность проявления случаев самосуда в данной ситуации.

Также политолог Владимир Скачко выразил мнение, что в Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы. Он подчеркнул, что значительная часть украинцев в Польше «заражена неонацистской идеологией». С учетом исторического прошлого это может стать камнем преткновения в отношениях беженцев и местных.

