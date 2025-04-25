Европейская страна построит на грядках заграждения для «защиты» от России Латвия планирует разместить заграждения на частных участках у границы с Россией

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Каспарс Пуданс

Министерство обороны Латвии разработало законопроект, который даст возможность устанавливать оборонительные укрепления на частных земельных участках, расположенных на границе с Россией, пишет LSM. Государство планирует присвоить статус объектов национальных интересов территориям, изъятых для нужд обороны.

Заграждения будут размещены не только вдоль государственной границы, но и на территории в пределах 30 километров от нее. Предполагается, что этот законопроект сформирует эффективную оборонную линию в странах Балтии.

Как объяснил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс, рассматривается вопрос защиты как сухопутной границы, так и воздушного пространства. Продолжается обследование и расстановка заграждений на 400-километровом участке границы с РФ и Белоруссией.

Пуданс также отметил, что в случае невозможности договориться с собственниками можно прибегнуть к экспроприации. Он также подчеркнул, что каждая ситуация будет оцениваться индивидуально, поскольку важно, чтобы на границе не оказалось много жителей, которые могут не поддержать страну в случае кризиса или войны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Прибалтийским странам, хотя интересы русских в этих странах «постоянно попираются». По его словам, ЕС не обращает на нарушения прав русскоязычного населения никакого внимания.