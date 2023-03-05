Британия приостановила поставки газа в Европу Bloomberg: Лондон приостановил поставку газа в ЕС из-за неисправности оборудования

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в континентальную Европу из Великобритании через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования, передает Bloomberg со ссылкой на сообщение оператора Interconnector Ltd. Поставки планируется возобновить не ранее 8 марта.

Трубопровод был важным источником поставок в Европейский союз после резкого сокращения экспорта из России. Тем не менее потоки из Великобритании уже сократились на прошлой неделе, поскольку резкое похолодание в конце зимы повысило внутренний спрос на топливо в стране.

Запасов газа в ЕС на сегодняшний день больше, чем обычно, благодаря нехолодной зиме. Увеличенный импорт сжиженного природного газа также помогает удовлетворить всплеск спроса на фоне похолодания. Но остановленные потоки из Великобритании в сочетании с некоторыми полевыми работами в Норвегии, через которую проходит трубопровод, могут привести к увеличению изъятий из хранилищ.

Консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин ранее заявил, что европейские страны продолжат увеличивать закупки сжиженного природного газа для замены трубопроводного газа из России, но значительно увеличить импорт по сравнению с текущим уровнем будет трудно. За первые два месяца этого года Европа импортировала 21,6 миллиона тонн СПГ, что незначительно превышает аналогичный период прошлого года — 21,3 миллиона тонн.