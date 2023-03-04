Эксперт оценил возможность Европы заместить российский газ Тимонин: Европа в 2023 году вряд ли сможет сильно нарастить импорт СПГ

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Европейские страны будут продолжать увеличивать закупки сжиженного природного газа (СПГ) для замены трубопроводного газа из России, заявил консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин в интервью РИА Новости. Однако, по его словам, значительное увеличить импорт по сравнению с текущим уровнем будет трудно.

За первые два месяца этого года Европа импортировала 21,6 миллиона тонн СПГ, что незначительно превышает аналогичный период прошлого года — 21,3 миллиона тонн, сообщил Тимонин. Он сказал, что с учетом запуска новых проектов в 2023 году мировое производство СПГ вырастет примерно на 12,5 миллиона тонн, но в то же время ожидается рост спроса на продукт в Азии, в частности в Китае, на фоне снятия мер, нацеленных на борьбу с COVID-19, а также в других регионах.

Крупнейшими поставщиками СПГ в Европу за январь — февраль были США, Россия, Катар и Алжир, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Австралия, Катар, Малайзия, Индонезия, США и Россия.

«Газпром», который в последние годы был главным поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщил глава компании Алексей Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее, — 100,9 миллиарда кубометров газа (-45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году).

В феврале вице-премьер России Александр Новак сообщил, что мартовское сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки будет способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях действующих санкций. Вице-премьер также отметил, что на данный момент Россия полностью продает весь объем производимой нефти, и подчеркнул, что российские нефтяники не просили разрешить поставки с соблюдением потолка цен.