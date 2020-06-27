На центральной улице Афин неизвестные разбили витрины магазинов

https://static.news.ru/photo/b4b2faea-b912-11ea-b9f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: exiledarizona/twitter.com

Неизвестные разбили витрины нескольких магазинов и повредили два банкомата на улице Эрму — главной торговой улице Афин. Полиция задержала семерых человек.

Как уточняет телеканал Skai, поздним вечером неизвестные прошли по улице и разбили молотками витрины пяти магазинов и два банкомата. Затем они нарисовали краской лозунги на стенах домов и скрылись. Полиция задержала семерых человек по подозрению в причастности к инциденту, однако затем их освободили.

Ранее анархисты устраивали массовые беспорядки в Афинах и Салониках, повредив два десятка автомобилей. Они протестовали против действий полицейских, которые разогнали толпу молодых людей, применив светошумовые гранаты.

Как писал NEWS.ru, амглавы полиции Штутгарта Томас Бергер рассказал о последствиях беспорядков, которые прошли в городе ночью с 20 на 21 июня. Примерно 500 человек били витрины магазинов и нападали на силовиков. Причиной стали действия полицейских. Патрульные остановили 17-летнего молодого человека, так как его подозревали в продаже наркотиков. Другие жители города выразили солидарность с ним и начали забрасывать полицейских бутылками и камнями. По словам Бергера, травмы получили 19 сотрудников правоохранительных органов.