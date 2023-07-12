«Мы не Amazon»: министр обороны Британии ответил Киеву про оружие Министр обороны Британии: мы не Amazon, Киев должен быть благодарным за оружие

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Бен Уоллес

Украине следует выражать большую благодарность за поставки вооружений Западом, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, которые приводит The Guardian, для оказания Киеву военной помощи иногда приходится уговаривать страны жертвовать собственными запасами или «убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке».

Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы получить список [вооружений], — сказал Уоллес.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Альянсу нужно оснастить ВСУ необходимым вооружением в кратчайшие сроки. По мнению генсека, данная задача важнее предоставления гарантий безопасности Киеву.

До этого стало известно, что перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский обвинил Альянс в абсурдности. Он возмутился отсутствием каких-либо временных рамок для приглашения и для членства Украины в организации. Эти слова, по сообщениям СМИ, разозлили американскую делегацию, а дипломаты стран — членов Блока сочли ситуацию напряженной.