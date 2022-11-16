«Мы думали, взорвался баллон»: что пишут западные СМИ о трагедии в Польше Репортеры собирают свидетельства жителей села Пшеводув, на которое упала ракета, а эксперты выдвигают версии и строят прогнозы о том, что будет дальше

Фото: Michal Dyjuk/AP/TASS

Утром 16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг собрал послов стран альянса на экстренное заседание, посвященное вчерашнему происшествию в польском селе Пшеводув на границе с Львовской областью Украины, куда упала ракета, убившая двух местных жителей. Также президент Польши Анджей Дуда объявил на среду заседание Совета национальной безопасности страны. По итогам всех встреч, очевидно, будут объявлены дальнейшие шаги Варшавы и ее союзников. Пока же NEWS.ru приводит выдержки из западных СМИ, посвященные обстоятельствам трагедии, версиям и прогнозам о том, как она отразится на ситуации в регионе.

TVN24: «Жители деревни плакали»

«Сначала мы услышали хлопок, но никто не понимал, что случилось», — приводит польский телеканал TVN 24 свидетельства очевидцев. Вот что рассказала репортерам одна из местных женщин.

Я выбежала на улицу, соседки тоже выбежали. Поначалу мы решили, что, наверное, газовый баллон взорвался. Со стороны зернохранилища такой дым валил! Говорили, что-то случилось на сеновале, но толком никто ничего не знал. Я расплакалась и пошла домой. Потом мне соседка говорит: «Ты слышала? У Юзефины муж погиб!» Я опять расплакалась, — поделилась с репортерами жительница Пшеводува.

Во время происшествия в сельской начальной школе (в ней учатся 56 учеников 1-4 классов и еще 15 детсадовцев) шли занятия. Она находится всего в нескольких сотнях метров от места взрыва.

Фото: . EPA/WOJTEK JARGILO POLAND OUT/ТАСС

Конечно, для детей это было потрясение, — рассказала TVN директор учебного заведения пани Ева Быра. — Мы приняли решение не отменять сегодня занятия, но не знаем, сколько реально учеников придут на них. На уроках запланирована психологическая поддержка, со школьниками будут работать наши педагоги и специальные психологи. Такой формат продлится всю неделю. Если к нам обратится кто-то из взрослых, мы тоже окажем им помощь. Всё это очень тяжело для нас всех. При взрыве погиб муж одной из сотрудниц школы...

Gazeta Wyborcza: «На землю несся странный предмет»

Польская Gazeta Wyborcza также приводит слова жителей Пшеводува. Они видели, как «на землю несся какой-то странный предмет, падавший очень быстро».

Через несколько секунд весь район сотряс мощный взрыв, — передает польская газета.

Ракета попала прямо в центр взвешивания зерна. На месте погибли бригадир и местный фермер, который по роковому стечению обстоятельств как раз в это время привез туда партию кукурузы. От кирпичного зернохранилища ничего не осталось. Вскоре на место ЧП прибыли кареты скорой помощи.

Associated Press: Ракеты, вероятно, были запущены Украиной

Американское информагентство AP первым озвучило версию о том, что ракета могла прилететь со стороны Украины.

Предварительные данные указывают на то, что снаряд был запущен вооруженными силами Украины в рамках противовоздушной обороны для перехвата российской ракеты, нацеленной на объект украинской энергетической инфраструктуры, — сообщило агентство со ссылкой сразу на три источника в администрации Белого дома.

По горячим следам президент Польши Анджей Дуда скорректировал первоначальное сообщение МИД республики о «ракете российского производства». Во вторник вечером политик уточнил, что в Варшаве все еще выясняют происхождение ракеты, а спустя сутки официально признал, что «с большой вероятностью она была выпущена Украиной». Доказательств обстрела со стороны России у польской стороны нет.

Президент США Джо Байден после встречи с западными лидерами саммите G20 на Бали также подтвердил: «Судя по траектории, маловероятно, что снаряд был выпущен из России».

Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Президент Анджей Дуда спустя сутки признал, что ракета с большой вероятностью была выпущена Украиной

CNN: НАТО отследила ракету

НАТО отслеживала ракету, которая упала в Польше, сообщает CNN со ссылкой на военного представителя альянса. Более того, эти данные были переданы Варшаве.

Самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши, отследил ракету, которая приземлилась в стране, — сообщил телеканалу анонимный военный. — Разведданные с радиолокационными следами ракеты были переданы альянсом в том числе Польше.

По словам собеседника телеканала, натовские самолеты «ведут регулярное наблюдение за территорией Украины с самого начала конфликта». И самолет, пролетавший 15 ноября над Польшей, также следил за происходящим на Украине.

При этом источник в НАТО не уточнил, кто запустил ракету, которая была отслежена при посадке в Польше, и откуда она была выпущена, — заключает CNN.

The Guardian: Инцидент не приведет к столкновению России и НАТО

Инцидент с попаданием ракеты на территорию Польши «не дотягивает до [критического] порога для принятия коллективных мер НАТО против России», считает редактор международного отдела The Guardian Джулиан Боргер.

Если бы в польскую деревню попала российская ракета, в результате чего погибли два человека, это был бы первый случай, когда российское оружие упало на территорию НАТО. Советскому Союзу и США удалось пройти всю холодную войну, не совершив такой ошибки, потому что Вашингтон и Москва хорошо осознавали риски вступления в войну по случайности или просчету, — отмечает британский обозреватель.

Он напоминает, что в ноябре 2015 года, когда российский военный самолет был сбит истребителем Турции над турецко-сирийской границей, «инцидент был локализован».

Аналогичным образом и нынешний ракетный инцидент вряд ли приведет к прямой конфронтации между НАТО и Россией. Даже Варшава не упомянает о статье 5 Североатлантического договора, в соответствии с которой вооруженное нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. Ее применение было бы наиболее вероятным механизмом раскручивания эскалации между НАТО и Россией. Единственный раз альянс обратился к статье 5 после терактов 11 сентября. Это привело к тому, что союзники обеспечили воздушное радиолокационное патрулирование над Соединенными Штатами и усилили морское патрулирование в Средиземном море, — напоминает The Guardian.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Издание ссылается на директора по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильяма Альберке. Даже если бы сейчас пришли к выводу, что снаряды, пересекшие польскую границу, были российскими ракетами (что уже опровергнуто Дудой. — NEWS.ru), а вовсе не украинскими противоракетными перехватчиками, это все равно не соответствовало бы «вооруженному нападению», уверен эксперт.

«Преднамеренное вооруженное нападение» — это реальная вещь. А крылатые или баллистические ракеты, выпущенные с осечкой — совсем другое дело, — гипотетически рассуждает Альберке. — До сих пор широкий консенсус внутри НАТО заключался в том, что российская эскалация влечет за собой увеличение поставок оружия на Украину. Именно такая поддержка — вместо прямого участия альянса в конфликте — должна послужить сдерживающим фактором. Похоже, сейчас это также станет наиболее вероятным ответом на случившееся. В НАТО начнутся дебаты о том, оправдывает ли происшествие в Пшеводуве увеличение объема военной помощи. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба настаивает, что Запад должен предоставить Киеву истребители F-15 и F-16.

По словам эксперта, инцидент на польской границе также возродил призывы к созданию бесполетной зоны над западной Украиной, которую будут обеспечивать силы противовоздушной обороны НАТО (прежде всего, стран Балтии). Сторонники такого шага уверяют, что он не приведет к полномасштабной конфронтации между Москвой и Западом. Но все же идея о расширении роли НАТО в конфликте встречает значительное сопротивление со стороны США и других союзников.