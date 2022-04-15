МВД Сербии резко отреагировало на поставки Британией оружия в Косово

Глава МВД Сербии Александр Вулин резко осудил поставки Великобританией самопровозглашённой республике Косово оружия. Он назвал это «недружественным шагом» по отношению к Сербии и «вооружением террористов», сообщило агентство Tanjug.

Считаю, что поставки оружия косовским албанцам Великобританией — недружественный шаг, потому что вы не можете вооружать террористов и надеяться на мир. <...> Вы даёте оружие террористам. У них нет армии, согласно резолюции Совбеза ООН 1244, единственные вооружённые силы в Косово и Метохии — (контингент под эгидой НАТО. — NEWS.ru) KFOR, других нет, а вы создаёте какую-то армию, вооружаете её, даёте им бронированные автомобили, противотанковые системы, дроны, проводите обучение, мы слышим, что они отправляются на курсы пилотов в Турцию и Албанию, — цитирует агентство Вулина.

По словам главы ведомства, единственная цель сближения и интеграции Косово в НАТО — «спровоцировать Сербию».

Поводом для резких высказываний послужила информация, что официальный Лондон передал властям Косово противотанковые ракетные комплексы «Джавеллин» и противотанковые управляемые ракеты NLAW. Временным институтам Приштины уже поставлены 50 единиц, ожидаются ещё 20. Кроме того, запланировано и обучение бойцов пользованию этими системами. Подтверждением сказанного стали слова министра легковооружённых Сил безопасности Косово Арменда Мехая, который сообщил, что СБК «снабжалась и снабжается самым современным оружием и оборудованием».

Эта новость может послужить поводом для официального обращения президента Сербии Александра Вучича с запросом от премьера Великобритании Бориса Джонсона официального объяснения. Вероятнее всего, это произойдёт в ближайшие 48 часов.