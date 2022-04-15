Великобритания передала Косово комплексы Javelin и NLAW

Власти Великобритании передали самопровозглашённой республике Косово ПТРК Javelin и ПТУР NLAW. Об этом сообщает сербское издание Vecernje novosti со ссылкой на информированные источники. Предполагается, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшее время запросит официальные объяснения Лондона.

Официальный Лондон передал властям в Приштине противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые управляемые ракеты NLAW, которые украинские силы используют в войне с российскими подразделениями. По нашей информации, президент (Сербии) Александр Вучич в ближайшие 48 часов запросит от Бориса Джонсона официальные объяснения, — сообщается на портале издания.

В свою очередь глава легковооружённых Сил безопасности Косово Арменд Мехай написал в соцсетях, что республика снабжалась и продолжает снабжаться «самым современным оружием и оборудованием». При этом он не уточнил, о каких именно поставках идет речь.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что страна не сможет вступить в НАТО, потому что никогда не забудет детей, погибших во время бомбардировок страны силами Североатлантического альянса в 1999 году. По мнению политика, Сербия должна остаться военно-нейтральной страной.

Вучич ранее сообщил, что его страна де-факто столкнулась с западными санкциями, при этом формально они против неё не вводились. Так глава государства отреагировал на запрет Евросоюза на ввоз в Сербию российской нефти.