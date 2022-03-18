Вучич рассказал, как Сербия де-факто оказалась под санкциями Запада

Президент Сербии Александар Вучич сообщил в эфире телеканала TV Prva, что его страна де-факто столкнулась с западными санкциями, при этом формально они против неё не вводились. Так глава государства отреагировал на запрет Евросоюза на ввоз в Сербию российской нефти.

Он рассказал, что после того, как получил об этом документ несколько дней назад, он провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи.

Знаете, какой был ответ? Для изменения такого решения нужно, чтобы 27 государств ЕС это поддержали, но это никогда не произойдёт, всегда кто-то будет против, мы никогда это не отменим, — подеркнул он.

Это, по словам Вучича, вызвало у него большой гнев, так как фактически страна оказалась под санкциями, как и Россия.

Можете ли вы понять гнев того, кто представляет Сербию, когда он слышит: «Нам разрешено ввозить российскую нефть, нам разрешено сотрудничать с „Газпромнефтью“, а Сербии и третьим странам нельзя!» <...> Нам запретили нефть, запрещают газ, даже не нужно вносить нас в санкционный список: вы уже де-факто ввели против нас санкции, а формально ни одной санкции нет, — сказал Вучич.

Глава государства также прокомментировал ситуацию с регулярными сообщениями о якобы заминированных самолетах, совершающих рейсы по маршруту Белград — Москва.

Что касается самолёта... Каждый день мы должны были возвращать этот самолёт, в три раза дороже это стоило. Работали иностранные спецслужбы — Украины, Польши, других государств, — отметил президент.

Вучич добавил, что подобное вмешательство сделало в итоге маршрут нерентабельным.

Ранее Президент Сербии осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины. Он также раскритиковал различную трактовку принципа территориальной целостности и давление на Белград для введения санкций РФ​​​. Сербский лидер назвал Россию единственным союзником в Совбезе ООН.