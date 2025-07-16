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16 июля 2025 в 12:41

В США выяснили, какое оружие Трамп поставлял Украине во время первого срока

NYT: США поставляли Украине ракетные комплексы Javelin при первом сроке Трампа

Javelin M47 Dragon Javelin M47 Dragon Фото: public domain

Вашингтон во время первого срока президента США Дональда Трампа поставляли Украине сотни противотанковых ракетных комплексов Javelin, пишет The New York Times. По данным источника, Белый дом начал делать это в 2017 году. Информацию журналистам подтвердил высокопоставленный представитель Пентагона.

Первая администрация Трампа начала предлагать Киеву оружие в 2017 году в виде сотен противотанковых ракет Javelin, — говорится в публикации.

В отчете Исследовательской службы Конгресса США говорится, что при президентстве Барака Обамы Белый дом начал предоставлять Киеву нелегальную помощь в сфере безопасности. Началось это после событий 2014 года. Экс-чиновник американского Минобороны, в свою очередь, сообщил, что перед началом СВО бывший глава государства Джо Байден отправил на Украину тысячи Javelin и зенитные ракеты Stinger.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Трамп переложил бремя за поставки оружия Киеву на Европу. По его словам, президент США давно призывал ЕС к большей ответственности за безопасность континента.

Дональд Трамп
Украина
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