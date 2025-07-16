Вашингтон во время первого срока президента США Дональда Трампа поставляли Украине сотни противотанковых ракетных комплексов Javelin, пишет The New York Times. По данным источника, Белый дом начал делать это в 2017 году. Информацию журналистам подтвердил высокопоставленный представитель Пентагона.
Первая администрация Трампа начала предлагать Киеву оружие в 2017 году в виде сотен противотанковых ракет Javelin, — говорится в публикации.
В отчете Исследовательской службы Конгресса США говорится, что при президентстве Барака Обамы Белый дом начал предоставлять Киеву нелегальную помощь в сфере безопасности. Началось это после событий 2014 года. Экс-чиновник американского Минобороны, в свою очередь, сообщил, что перед началом СВО бывший глава государства Джо Байден отправил на Украину тысячи Javelin и зенитные ракеты Stinger.
Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Трамп переложил бремя за поставки оружия Киеву на Европу. По его словам, президент США давно призывал ЕС к большей ответственности за безопасность континента.