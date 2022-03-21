Президент Сербии назвал причину, по которой страна не вступит в НАТО

Сербия не сможет вступить в НАТО, потому что страна никогда не забудет детей, погибших во время бомбардировок Североатлантического альянса в 1999 году. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич в ходе предвыборного митинга в городе Кикинда, трансляцию которого вёл телеканал «Вести».

Я думаю, Сербия не должна вступать в НАТО, Сербия — свободная страна, военно нейтральная страна. Скажу вам кое-что: наша обязанность прощать, но также наша обязанность не забывать. Не забывать 11-месячную Бояну Тошич, которую убили в селе Мердаре возле города Куршумлия, мы не смеем это забыть. <...> Мы станем намного сильнее, чем тогда, когда нас безответственные, наглые и зарвавшиеся бомбили и проводили агрессию против нас и нашей страны, — заявил сербский президент.

Вучич ранее сообщил, что его страна де-факто столкнулась с западными санкциями, при этом формально они против неё не вводились. Так глава государства отреагировал на запрет Евросоюза на ввоз в Сербию российской нефти.

Он также осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины. Он также раскритиковал различную трактовку принципа территориальной целостности и давление на Белград для введения санкций РФ​​​. Сербский лидер назвал Россию единственным союзником в Совбезе ООН.