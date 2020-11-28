МВД Франции сообщило о 98 раненых полицейских в ходе беспорядков в стране

https://static.news.ru/photo/93767bde-327c-11eb-8ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard via www.imago-images.de/Global Look Press

Почти 100 полицейских и жандармов получили ранения в ходе протестных акций во Франции. Об этом рассказал глава МВД республики Жеральд Дарманен.

Итоговая оценка: 98 раненых среди полицейских и жандармов. Я выражаю им свою полную поддержку. Виновные в этом насилии должны быть привлечены к ответственности, — написал министр на своей странице в Twitter.

Bilan dÃ©finitif : 98 blessÃ©s parmi les policiers et gendarmes.

Je leur apporte tout mon soutien. Les auteurs de ces violences doivent Ãªtre poursuivis. https://t.co/AJiQg0EZOX — GÃ©rald DARMANIN (@GDarmanin) November 29, 2020

Ранее стало известно о 37 раненных в ходе беспорядков правоохранителях.

Беспорядки во Франции начались после того, как парламент страны принял закон «О глобальной безопасности». В 24-й статье документа говорится, что нельзя фотографировать и вести видеосъёмку стражей порядка. Нарушение этого пункта, если его признают вредоносным для сотрудника полиции, может караться штрафом в размере €45 тысяч или лишением свободы на один год.

В Париже в акциях протеста участвовали более 45 тысяч человек. Во всей Франции число протестующих, по данным МВД, достигло 130 тысяч, организаторы заявляли о полумиллионе участников манифестаций. В столице активисты жгли машины, забрасывали полицейских булыжниками и бутылками. Правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты.

Как сообщал NEWS.ru, 28 ноября в Париже в ходе беспорядков были задержаны около 50 человек.