МВД Австрии сообщило о 22 пострадавших в результате стрельбы в Вене

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

МВД Австрии заявило, что в результате стрельбы в Вене пострадали 22 человека. В ходе расследования теракта силовики провели 16 обысков, а также задержали 14 граждан из окружения ликвидированного радикала, заявил глава ведомства Карл Нехаммер.

На совести преступника четыре жертвы. Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены, — цитирует его ТАСС.

Глава МВД Австрии не исключил, что в теракте принимал участие один стрелок.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли пять человек. Один из нападавших был уничтожен.

Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе, передаёт РИА Новости.

Жители республики почтили память погибших в результате стрельбы в Вене минутой молчания. Акция началась в 12:00 по местному времени (14:00 мск). Австрийский кабмин решил объявить с 3 ноября 2020 года по 5 ноября трёхдневный траур в связи с жертвами и пострадавшими в результате инцидента в Вене.

Как писал NEWS.ru, уничтоженный злоумышленник намеревался уехать в Сирию для участия в боевых действиях. Он уже попадал в поле зрения австрийских силовиков, его задерживали летом, но в подготовке к планированию теракта не заподозрили.