Мужчину с резаком задержали возле школы рядом с Парижем

https://static.news.ru/photo/f9789f54-2019-11eb-8565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Вооружённого резаком мужчину задержали возле школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа, сообщил глава МВД Франции.

Как писал NEWS.ru, сотрудники полиции задержали мужчину, который на протяжении нескольких дней выкрикивал угрозы с религиозным содержанием в адрес учителей школы, расположенной в коммуне Атис-Монс под Парижем.

Ранее полицейские во Франции задержали ещё трёх человек в рамках расследования теракта, произошедшего в середине октября 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин, что на севере страны. По предварительным данным, спецоперация прошла ещё 3 ноября.

16 октября 2020 года радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Инцидент произошёл возле школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа.

Утром 29 октября во французской Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что задержанный молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Кроме того, вечером 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Один из нападавших был уничтожен. Власти расценили произошедшее как теракт.