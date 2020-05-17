Муссолини высказалась о своём исключении из санкционного списка Украины

https://static.news.ru/photo/36d652d6-983b-11ea-bd8b-fa163e074e61_660.jpg Алессандра Муссолини Фото: Salvatore Esposito/ZUMAPRESS.com​​​​​​​/Global Look Press

Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, прокомментировала своё исключение из санкционного списка Украины. Женщина назвала это решение официального Киева «восстановлением правды».

По словам итальянки, она ни разу не становилась участницей каких-либо политических или социальных событий, имевших место на территории Украины. Более того, Муссолини призналась, что никогда не была в стране, правительство которой внесло её в санкционные списки.

Я никогда не контактировала с украинскими политиками и считала «санкции» безосновательными. Сегодня я принимаю во внимание факт их отмены, способствующий восстановлению правды, — передаёт слова внучки диктатора «Радио Свобода».

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому снимаются персональные санкции с ряда лиц, задействованных в организации выборов на территории ДНР и ЛНР. В частности, в эти списки входила Алессандра Муссолини.