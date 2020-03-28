https://static.news.ru/photo/ab8265d2-712d-11ea-a164-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи выявили коронавирус у монаха из монастыря Ксенофонт на горе Афон. Мужчина доставлен в больницу греческого города Салоники.

60-летний заражённый ездил в Великобританию в составе делегации монастыря и вернулся 20 марта, передаёт Halkidikifocus. У него обнаружили симптомы COVID-19, тест подтвердил опасения медиков.

После возвращения он контактировал с двумя другими монахами, в настоящий момент они находятся на карантине в монастыре.

Как писал NEWS.ru, на 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 615 тысяч. Умерли более 28,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели.