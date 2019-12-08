https://static.news.ru/photo/8f2e139a-19b7-11ea-9b52-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Grzegorz Galazka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа римский Франциск молится за успешный исход встречи в «нормандском формате», которая пройдёт в Париже 9 декабря. Понтифик выразил надежду на то, что «четвёрка» сможет продвинуться в вопросе поиска выхода из конфликта на востоке Украины.

Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и канцлера ФРГ, что называется «нормандским форматом», на которой будет вестись поиск выхода из болезненного конфликта на востоке Украины. Я молюсь за её успех и всех призываю к тому же в надежде, что политический диалог внесёт вклад в построение мира и справедливости для народа этих территорий, — сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Ранее глава Римско-католической церкви также объявлял сбор пожертвований в пользу пострадавших в Донбассе.

Последний саммит «нормандской четвёрки» состоялся в 2016 году. Киев не выполнял договорённости, достигнутые в ходе предыдущих встреч, поэтому перерыв между встречами лидеров затянулся.

Владимир Зеленский заявил, что боится отсутствия результатов саммита «нормандской четвёрки» и двусторонней встречи с Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, писал ранее NEWS.ru.