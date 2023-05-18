Молдавский уролог заказал убийство своего друга-гинеколога В Кишиневе задержали уролога за заказ убийства своего бывшего друга и партнера-гинеколога

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Кишинева задержала врача-уролога Валерия Трипака, планировавшего убить своего друга и делового партнера — гинеколога, сообщает EADaily со ссылкой на источник в правоохранительных органах Молдавии. Уролог оплатил аванс за убийство своего бывшего коллеги.

Согласно данным полиции, уролог Трипак и гинеколог Михаил Ивас раньше работали в одной клинике, однако на каком-то этапе подозреваемый потребовал от коллеги назначить на руководящую должность свою родственницу. Тот ответил отказом, а затем вышел из партнерства, открыв собственную клинику, куда перешли и другие врачи.

Как пишет издание, правоохранители узнали о подготовке Трипаком убийства Иваса и послали к подозреваемому своего сотрудника, который предложил свои услуги по выполнению криминального заказа.

Подозреваемый должен был заплатить исполнителю €10 тысяч за совершение убийства. В целях конспирации он общался с исполнителем через посредника. На самом деле этим посредником был сотрудник Национального инспектората расследований под прикрытием, — пояснили в полиции.

Уролог передал исполнителю автомат Калашникова и 30 патронов к нему, а также €1,5 тысячи аванса. Вторую часть суммы киллер должен был получить после выполнения заказа.

Трипака задержали при передаче второго транша. При обыске у подозреваемого найдены и изъяты $200 тысяч и 17 тысяч фунтов стерлингов, пистолет и мобильные телефоны.

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