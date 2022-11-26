МО Турции сообщило о гибели военных во время антитеррористической операции Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в ходе антитеррористической операции

Фото: vk.com/turk_silahli_kuvvetleri

Два турецких солдата погибли в ходе операции «Коготь-меч», которая проходит в Ираке и сирийском Дамаске, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на пресс-релиз Минобороны страны. В источнике уточнили, что военных ликвидировали члены сепаратистской террористической организации. При обстреле также пострадали еще три военных ВС Турции.

В результате жестокого обстрела, устроенного членами сепаратистской террористической организации в районе операции «Коготь-меч», два солдата были убиты, три солдата получили ранения, — говорится в сообщении.

Еще один солдат в зоне операции погиб от удара молнии.

В связи с этими событиями глава Минобороны Турции Хулуси Акар проводит совещание с командованием Вооруженных сил страны, пишет Milliyet. По данным издания, встреча проходит в оперативном центре сухопутных войск.

Министр Акар вернулся в Анкару раньше запланированного из Коньи, где участвовал в мероприятиях с президентом, и проводит совещание с командованием ВС в оперативном центре сухопутных войск, — сообщила газета.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Анкара не станет просить разрешения на борьбу с терроризмом и, соответственно, на проведение спецопераций в Ираке и Сирии. По его словам, действия турецкой армии на границе основаны на праве на самооборону, закрепленном в уставе ООН. Так представитель Анкары отреагировал на критическую реакцию США в отношении антитеррористической операции ВС Турции.