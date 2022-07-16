Российские военные нанесли ракетный удар по цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске, где производят комплектующие и ремонтируют ракеты «Точка-У» и украинские РСЗО, сообщили в Минобороны РФ. Также ВКС России уничтожили четыре пункта управления ВСУ в районе села Серебрянка ДНР, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады украинской армии. Под удар также попала 3-я танковая бригада Украины в районе Новопокровки Харьковской области.
Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод», — сказано в сообщении.
В министерстве добавили, что ВКС также уничтожили склад боеприпасов противника в районе Константиновки в ДНР.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео с кадрами взрыва после ударов по Николаеву. Он предположил, что в результате могли пострадать два университета, в которых располагались казармы украинских войск.