МО РФ: на заводе в Николаеве уничтожены свыше 350 военных и техника ВСУ МО России: на судостроительном заводе в Николаеве уничтожены свыше 350 военных и техника

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что на территории судостроительного завода в Николаеве уничтожены свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники группы «Каховка». Кроме того, сообщается о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ, переброшенной из Киева в Харьковскую область.

Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка», — сказано в сообщении.

В самом Николаеве высокоточным оружием уничтожили до 70 военных ВСУ и десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Также ВКС России уничтожили два командных пункта ВСУ в Николаевской области, в воздухе сбиты три самолета Су-25 и Су-24 в ДНР, а также один МиГ-29 в Николаевской области. ПВО РФ перехватила пять украинских баллистических ракет «Точка-У» в ЛНР и Херсонской области, сбила 18 снарядов РСЗО «Ураган», а также сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области и уничтожила 9 БПЛА в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что у пункта Березань в Одесской области уничтожены пусковые установки противокорабельных ракет американского производства Harpoon. Он также сообщил о перехватах российской ПВО 12 снарядов РСЗО «Ураган» в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.