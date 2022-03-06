МККК: вторая попытка эвакуации людей из Мариуполя сорвалась

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что новая попытка эвакуировать жителей Мариуполя снова сорвалась. Как сообщается на сайте организации, МККК готов содействовать дальнейшим попыткам вывести людей, однако он не является гарантом соглашения по прекращению огня между сторонами.

Сегодняшняя вторая попытка начать эвакуацию около 200 тысяч человек остановлена. Неудавшиеся попытки, предпринятые вчера и сегодня, подчеркивают отсутствие детального и действующего соглашения между сторонами конфликта, — говорится в заявлении.

В МККК отметили, что их группы по-прежнему остаются в городе и готовы помогать эвакуаци, в случае, если стороны достигнут детального соглашения, исполнение и соблюдение которых «зависит только от сторон».

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что украинская сторона отказалась от гарантий соблюдения режима тишины в Мариуполе и Волновахе. Также, по данным НМ ДНР, боевики украинского нацбатальона «Азов» препятствовали мирным жителям покинуть Мариуполь, используя население города в качестве «живого щита».

Гумкоридоры открылись 5 марта в 09:00 по украинскому времени (10:00 мcк). Об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении огня на маршрутах Москва и Киев договорились в ходе второго этапа переговоров.