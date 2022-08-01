Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в ситуацию в Косово

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) заявила о готовности вмешаться в ситуацию на севере края. Это произойдет, если появится угроза стабильности в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление KFOR.

Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, — отмечается в заявлении миссии.

В KFOR добавили, что командующий миссии поддерживает контакты с органами безопасности Косово и президентом Сербии. В миссии считают важным для нормализации отношений между Приштиной и Белградом переговоры сторон. Диалог должен быть конструктивным, добавили в KFOR.

Ранее стало известно, что днем 31 июля Вучич заявил, что полиция самопровозглашённого Косово в полночь 1 августа начнет операцию на севере края. Он предупредил, что будет перекрыт въезд гражданам с личными документами, которые выдали власти Сербии. В Косово вечером 31 июля закрыли административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода «Брняк» и «Ярине», трассы по направлению к КПП стали блокироваться.