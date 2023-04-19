Минюст Италии разберется с судьями из-за побега Усса Минюст Италии инициировал дисциплинарное разбирательство против судей из-за побега Усса

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Артем Усс

Министр юстиции Италии Карло Нордио инициировал дисциплинарное разбирательство в отношении трех судей апелляционного суда Милана, которые отправили российского предпринимателя Артема Усса под домашний арест, отпустив из-под стражи, сообщает газета Corriere della Sera. Судей обвиняют в «серьезной и непростительной халатности», что привело к побегу задержанного.

По мнению итальянского ведомства, решение о мере пресечения было принято без учета ряда обстоятельств и факторов риска побега. Судьи утверждают, что руководствовались исключительно законодательством, так как не получили никаких специфических распоряжений властей.

Corriere della Sera ранее сообщала, что Уссу помогли сбежать из-под домашнего ареста порядка шести-семи сообщников. Кроме того, во время побега использовался глушитель частот для подавления сигналов его браслета слежения.

Артема Усса арестовали в октябре прошлого года в аэропорту Милана по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию. Прокуратура Соединенных Штатов Америки обвинила его в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках.