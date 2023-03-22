Ответит ли Усс-отец за сына Арест Артема Усса в Италии может отразиться и на судьбе его отца-губернатора

Фото: Алина Ковригина/ТАСС

Александр Усс

Как говаривали в суровые времена: сын за отца не отвечает, отец за сына — головой. В этом сентябре придет время переизбираться губернатору одного из «опорных краев державы» — Красноярского края. Глава региона Александр Усс относится к местной политической элите. Был вице-губернатором. Более двадцати лет возглавлял местное законодательное собрание, на этом посту активно оппонировал возглавлявшему регион «варягу» — генералу Александру Лебедю. Как считается, кандидатура Усса была поддержана центром, когда первоначально планировавшегося «на край» молодого столичного технократа решили оставить на его прежнем поприще. И Усс стал как бы символом большого компромисса между местными элитами, активно действующими в крае олигархическими группами и Москвой.

Его правление проходит явно не без проблем. Кому не памятен его личный прокол с заявлением, что лесные пожары в малонаселенной Восточной Сибири, которые приняли характер огненных штормов, вообще не стоило тушить. В годы его губернаторства вновь развернулась борьба местных властей с бывшим «алюминиевым королем» Анатолием Быковым, который, оставаясь депутатом местного закса, вновь активизировался, поднял чуть ли не знамя сибирского сепаратизма и обозвал самого Усса «смотрящим» от центра. Утверждают, что губернатор летал в Москву, требуя принять меры против смутьяна. И Быков оказался под судом, хотя в начале нулевых, отдав алюминиевый бизнес, получил определенную неприкосновенность. А тут вновь ко времени всплыли факты его соучастия в устранении конкурентов.

Мы так подробно остановились на политической предыстории Усса-отца потому, что его постоянно терзали вопросами о бизнесе сына Артема, на которые губернатор, сильно смущаясь, давал обычно весьма расплывчатые ответы. Что явно не облегчало его и так непростую ситуацию.

Фото: Соцсети Артём Усс

Летом же Артем Усс был арестован в Италии по запросу США, которые с «группой товарищей» обвинили его в обходе санкций, отмывании доходов и прочих злодеяниях. Конечно, само известие о задержании Артема Александровича поставило немало вопросов, главный из которых — отчего сын видного российского политика уже после начала военных действий и нарастания разнообразного давления на Россию предпочел остаться в Италии, а не спешно вернуться домой? И если сейчас отец уверено говорит о политической подоплеке ареста его сына, то почему семье риск такого преследования не был ясен изначально?

Сейчас Усс-младший отпущен из миланского узилища под домашний арест, который он проведет в своей, как утверждают, миланской квартире. К тому же итальянские СМИ приписывают ему совладение отелем на Корсике. Однако апелляционный суд подтвердил решение о депортации Артема Усса в США, где ему может грозить тюремный срок чуть ли не в 70 лет. Правда, подана апелляция на такое решение. Семья, как утверждают, уже потратила на известных адвокатов два миллиона евро. Причем такие расходы вполне соответствуют декларированным доходам. Притом что сам Усс-старший любит повторять, что основное состояние он все-таки наследовал от отца.

Понятно, что шансы на депортацию Усса-юниора за океан велики. И вряд ли его вышлют на родину в ответ на спешно открытое против него следствие уже у нас. Более того, резкое осложнение отношений с Вашингтоном сводит к нулю шансы, что Усс-младший пополнит обменный фонд осужденных.

Сейчас куда интереснее политическая судьба самого Усса-старшего, которому приходит время либо бороться за переизбрание, либо уйти. С одной стороны, у него ровные отношения с промышленными группами и с Москвой. И в этой связи имидж отца, который не склонился под тяжестью всего на него обрушившегося и продолжил служить родине, выглядит весьма выигрышно. Если, конечно, сынок, спасая себя, не разгласит нечто совсем конфиденциальное и компрометирующее нашу державу.

Правда, не так давно в правительственной делегации, посетившей Армению, был только один губернатор — Усс. В этой связи появились намеки на то, что он может быть послан в эту закавказскую страну послом. Так что всегда возможны варианты.