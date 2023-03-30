Раскрыты новые подробности побега Усса из Италии Corriere della Sera: частотный глушитель использовался при побеге Усса из-под ареста в Италии

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Полиция Италии

Сыну красноярского губернатора и бизнесмену Артему Уссу помогли сбежать из-под домашнего ареста в Италии порядка шести-семи сообщников, пишет итальянская газета Corriere della Sera. Кроме того, при его побеге использовался глушитель частот, с помощью которого подавлялись сигналы с его браслета.

Газета указывает, что к побегу Усса были подключены четыре автомобиля, два из которых «большого объема». Рассматривается версия, что бизнесмен мог пересесть с одного автомобиля на другой в паре километров от Базильо, чтобы спутать след.

Расследование вращается вокруг, по крайней мере, четырех машин, двух больших объемов, используемых группой из шести или семи человек, с помощью которых 40-летний мужчина был перевезен через границу, — говорится в сообщении.

Газета предполагает, что бежать Уссу помогли российские спецслужбы, поскольку организовать «такой хирургический побег» россиянин самостоятельно бы не смог, учитывая его ограниченные связи в Италии.

Артема Усса арестовали в октябре прошлого года в аэропорту Милана по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию. Прокуратура Соединенных Штатов обвинила его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках.

Минюст США подозревает, что российский бизнесмен вместе с сообщниками участвовал в схемах по продаже нефти из Венесуэлы при помощи подставных фирм и криптовалют, а также в закупках в странах Запада подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее допустил возможность включения Усса в списки обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном, если он будет экстрадирован в США.