Минск пригрозил Западу зеркально ответить на санкции Премьер-министр Белоруссии Головченко: Минск зеркально ответит на конфискацию собственности на Западе

Фото: Андрей Покумейко/БелТА/ТАСС

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко

Минск готов жестко ответить в случае конфискации на Западе белорусской собственности, заявил премьер-министр страны Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1». Он отметил, что руководство республики сформировало ряд ограничений для западных стран, в том числе отчуждений их долей в предприятиях на территории Белоруссии.

Определен достаточно обширный перечень компаний — юрлиц-резидентов Белоруссии, долями в которых обладают резиденты из недружественных стран. Мы наложили запрет на отчуждение этих долей. Хочешь работать в Белоруссии — пожалуйста, работай, никаких препятствий не будет, но если собрался бросить все здесь, убежать и увезти деньги — извините, — сказал он.

Президент Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск должен принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в Клайпедском порту. Головченко, комментируя ситуацию, отметил, что Литва «отжала» собственность страны.

С 1 февраля Литва аннулировала договор о транзите белорусских удобрений. 21 декабря власти Литвы решили, что соглашение Литовских железных дорог с «Беларуськалием» не отвечает интересам национальной безопасности. На фоне этого собственность компании «Беларуськалий», которой принадлежит 30% акций терминала сыпучих грузов в порту Клайпеды, были фактически реквизированы местными властями.