Минобороны Словакии опровергло передачу Украине истребителей МиГ-29 Министр обороны Словакии Надь опроверг передачу Украине истребителей МиГ-29

Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Истребители МиГ-29 ВВС Словакии

Министерство обороны Словакии опровергло передачу Украине сверхзвуковых истребителей МиГ-29, пишет братиславская газета «Правда». Он добавил, что Братислава даст знать, когда ситуация по вопросу трансфера самолетов Киеву изменится.

Ранее ряд СМИ распространил информацию, что находящиеся на вооружении ВВС Словакии истребители будут переданы Киеву.

Они в Слиаче (авиабаза в Центральной части страны. — NEWS.ru). <...> Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа. Их можно будет увидеть 27-28 августа на (международных авиаднях. — NEWS.ru) STAF (на авиабазе Кухиня на западе страны. — NEWS.ru), где мы с ними официально разлучимся, — заявил министр обороны республики Ярослав Надь.

Глава военного ведомства ранее сообщал, что самолеты снимут с вооружения к концу августа и Словакия готова обсудить их передачу. Речь шла об 11 истребителях МиГ-29.

Позднее гостелеканал RTVS со ссылкой на Надя сообщил, что Словакия передаст Украине несколько своих истребителей МиГ-29, точное число не называлось. Как заявил министр, истребители могут поступить в распоряжение Украины в сентябре. За них Братислава получит деньги от Евросоюза или боевую технику от НАТО.