Минобороны России: в ходе спецоперации сдались более 150 украинских военных

В Минобороны России рассказали, что в ходе проведения спецоперации добровольно сложили оружие свыше 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В их числе 82 военных, которые сдались в районе острова Змеиный в Одесской области, сообщает РИА Новости.

У сдавшихся украинских военных взяты подписки об отказе от участия в боевых действиях. После того как обстановка стабилизируется, они будут отпущены по домам.

В ведомстве также отметили, что в ходе спецоперации выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. В их числе 11 аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», а также 36 радиолокационных станций.

Кроме того, уничтожены 18 танков и других боевых бронемашин, 41 единица военной автотехники, семь реактивных систем залпового огня и пять боевых катеров.

В Минобороны добавили, что радиационный фон на Чернобыльской АЭС, территория которой была взята под контроль силами ВДВ, находится в норме. Персонал станции продолжает работу по обслуживанию её объектов в штатном режиме.

Ранее в ведомстве рассказали о «совместных действиях» российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по «обороне станции». По словам представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это гарантирует защиту АЭС от возможной «ядерной провокации».