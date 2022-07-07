Минобороны РФ заявило об отказе боевиков «Кракена» выполнить приказ Киева

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Минобороны России сообщило, что Украина отправила на передовую нацбатальоны, выполнявшие в тыловых районах функции заградотрядов. Как сообщается в Telegram-канале министерства, в их числе оказались боевики украинского националистического формирования «Кракен», которые в итоге отказались выполнить приказ Киева.

226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ, — сказано в сообщении.

Ранее солдаты 196-го батальона 124-й бригады Вооруженных сил Украины пожаловались на некомпетентность командования и отсутствие какой-либо поддержки. По их словам, у 90% состава батальона отсутствуют боевой опыт и навыки ведения боя, командование не сообщило бойцам о поставленных задачах перед отправкой на позиции, а обучение бойцов практически не проводилось.