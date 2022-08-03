Минобороны РФ: ВКС уничтожили более 50 солдат ВСУ в ДНР Минобороны РФ: ВКС нанесли удар по подразделению 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке, уничтожив свыше 50 военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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ВКС России нанесли удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке ДНР, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале. В результате обстрела были уничтожены более 50 украинских солдат, а также шесть бронированных автомобилей.

В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке ДНР уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники, — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что ВКС РФ нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности по базе в районе населенного пункта Радехов Львовской области, на которой хранились боеприпасы и иностранное оружие, поступившие на Украину из Польши.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что командиры подразделений 132-го разведбатальона ВСУ в Харьковской области отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь. По его словам, военные переправились через реку Северский Донец и отправились в пункт временной дислокации.

До этого Конашенков заявил, что солдаты 93-й механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении и 128-й горно-штурмовой бригады на Запорожском направлении массово дезертируют в центральные и западные районы Украины из-за больших потерь личного состава.